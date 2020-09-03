مؤسسة النقد السنغافورية تعتزم زيادة التمويل المتاح للبنوك

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أعلنت مؤسسة النقد السنغافورية "البنك المركزي"، في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، اعتزامها إتاحة المزيد من التمويل بالدولار السنغافوري والدولار الأمريكي للنظام المصرفي في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن البيان، القول إن الإجراءات الجديدة ستعزز مرونة القطاع المصرفي وتشجع على مزيد من استقرار شروط التمويل بالدولار السنغافوري والدوار الأمريكي، وتدعم الوساطة الائتمانية في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستتيح الآلية التمويلية الجديدة التي تقدمها مؤسسة النقد السنغافورية بالعملة المحلية التمويل للبنوك ومؤسسات التمويل كقناة إضافية؛ لتوفير تمويل بالعملة المحلية بمدى أطول وأشكال أكثر من الضمانات.

ويعتبر تقديم هذه الآلية خطوة استباقية من جانب مؤسسة النقد؛ لتأكيد إمكانية الوصول إلى السيولة النقدية المتاحة لدى البنك المركزي.

وستساعد هذه الآلية في احتواء أي نقص في السيولة قبل أن يتحول إلى أزمة خطيرة.

ومن المقرر بدء تفعيل الآلية الجديدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 28 سبتمبر الحالي.