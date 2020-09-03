برلين تسعى للتشاور مع حلفائها الأوروبيين بشأن اتخاذ إجراء تجاه روسيا

تسعى الحكومة الألمانية للتشاور مع حلفائها بالاتحاد الأوروبي بشأن اتخاذ إجراء تجاه روسيا، على خلفية واقعة تسميم منتقد الكرملين أليكسي نافالني الذي ثبتت حاليا بحسب بيانات الحكومة الاتحادية.

ودعا نوربرت روتجن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لإتباع نهج أوروبي واضح وصارم وموحد، وقال للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (إيه أر دي) مساء أمس الأربعاء: "إننا حاليا بصدد مواجهة الواقع المهين للإنسان لنظام حكم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مجددا".

يشار إلى أن الحكومة الألمانية ترى أنه ثبت "بشكل لا شك فيه" أنه تم تسميم نافالني بغاز الأعصاب الكيميائي " نوفيتشوك"، حيث أكد معمل مختص تابع للجيش الألماني ذلك. وتحدثت المستشارة أنجيلا ميركل أمس الأربعاء عن "محاولة تسميم" أحد الشخصيات المعارضة الروسية البارزة، وقالت: "كان يجب إسكاته".

من جانبه أكد روتجن قائلا: "يجب وضع كل شيء قيد الفحص"، وأشار إلى إنه إذا تم إتمام مشروع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، سيكون ذلك بمثابة "القدر الأقصى من التأكيد والتشجيع" لبوتين لمواصلة هذه السياسة على وجه التحديد.

وأضاف أن هناك لغة واحدة فقط يفهمها الرئيس الروسي، لذلك أكد أنه يجب التطرق إلى الغاز الطبيعي وشراء الغاز وعدم استكمال خط الأنابيب.

كما دعا روتجن لإنهاء العلاقات الخاصة بين الإليزيه والكرملين، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبوتين، مؤكدا أن الأمر يعتمد على الدول الرائدة في أن تتخذ أوروبا سياسة خارجية نشطة تجاه روسيا، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ خط أنابيب "نورد ستريم 2" ضد رغبة أغلب الدول الأوروبية.