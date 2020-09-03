الجيش اللبناني: العثور على 4 أطنان نترات الأمونيوم خارج مرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني عن العثور على أربعة مستوعبات تحتوي على أربعة أطنان و350 كجم من نترات الأمونيوم خارج مرفأ بيروت قرب المدخل رقم 9 تتم معالجتها، وذلك نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس.

وصدر عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي: «بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في (بورة الحجز) التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كجم، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها».

ووقع الانفجار الكارثي في 4 أغسطس الماضي في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، وسط تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن أكثر من 190 قتيلًا و6 آلاف جريح، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.