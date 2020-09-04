اليونان: لا محادثات مقرّرة مع تركيا بشأن التوترات في المتوسط

قالت اليونان إنه لا توجد محادثات مقرّرة مع تركيا بشأن التوترات في المتوسط، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.



وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، قد قال في بيان الخميس، إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية في حلف شمال الأطلسي؛ لتجنب التوترات والحوادث في شرق البحر المتوسط.



وأضاف أمين عام الناتو: «بعد مناقشاتي مع القادة اليونانيين والأتراك، اتفق الحليفان على الدخول في محادثات فنية في حلف شمال الأطلسي لوضع آليات لحل النزاع العسكري، وتقليل مخاطر الحوادث في شرق البحر المتوسط».



واندلعت في الأسابيع الأخيرة توترات كبيرة بين اليونان وتركيا، الحليفين في الناتو، على الرغم من الخلافات التاريخية، في منطقة شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة بدء أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان.



وأعلنت تركيا إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، قبل أسابيع، في الوقت الذي أعلنت فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص إجراء مناورات عسكرية أخرى في نفس المنطقة، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع حوادث محتملة في منطقة شرق المتوسط.