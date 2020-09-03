أصبحت العدسات اللاصقة منتشرة بين الفتيات في الوقت الحالي على عكس السنوات الماضية التي كانت بارزة أكثر بين المشاهير، وهذا يحتاج إلى اختيار النوع المناسب بعناية حتى لا تضيع التكلفة دون فائدة.

وأكثر الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء العدسات اللاصقة هي لونها ودرجة التعتيم وحجمها ولون الحلقة الحوفية (الإطار المحاوط للعدسة من الخارج).

ويجب على المرأة أن تهتم أكثر بلون العدسات اللائق على لون بشرتها، فإذا كانت بشرتها فاتحة فسيكون لون العدسات المناسب لها هو الأزرق والرمادي أو الفيروزي، وفقًا لموقع شركة "أي كانديس" الأمريكية الخاصة بالعدسات.

وإذا كانت لون البشرة قمحية أو سمراء فأفضل الألوان هي اللون البندقي أو الأخضر أو العسلي أو الرمادي أو الأزرق الداكن، وإذا كانت البشرة تتشابه مع لون الكراميل، فاللون المناسب لها هو البني والرمادي، ويجب التأكد من أن يكون لون العدسة مختلفًا قليلًا عن ظلال العين حتى يكون بارزًا.

وإذا كانت البشرة داكنة، فأفضل لون لها هو البنفسجي الدافئ والبني والبندقي والرمادي.

وفي حالة ما إذا كانت المرأة غير محجبة، فيجب اختيار لون العدسة بعد التدقيق في لون الشعر، حيث أن أفضل عدسات للشعر البني والأشقر هى ذات اللون البني الداكن والأسود والشيكولاته أو الأزرق الفاتح، وإذا كان الشعر أسود فأفضل العدسات هى الزرقاء والبنية والخضراء.

وفي حالة الشعور بعدم راحة خلال ارتداء العدسات اللاصقة على الرغم من اختيار نوع جيد، فهذا يدل على الحاجة لزيارة طبيب العيون؛ لأن بعض الأعين يحدث لها تهيجًا من العدسات اللاصقة مهما كان نوعها، وبذلك يجب التوقف فورًا عن ارتدائها لأنها يمكن أن تسبب مشاكل قد تصل لفقدان البصر، وفقًا لموقع "أول أباوت فيجن" الأمريكي الخاص بمشاكل الرؤية.