فنزويلا تدعو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية

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دعت حكومة فنزويلا، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، مرة أخرى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ليكونا مراقبين دوليين في انتخابات مثيرة للجدل تجريها البلاد في ديسمبر.

ونشر وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا رسالة على تويتر اليوم الخميس قال إنه تم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال إنها وصفت ضمانات شاملة للانتخابات البرلمانية.

وكان الاتحاد الأوروبي متحفظا في رده على دعوة سابقة قبل أسابيع قليلة، قائلا إنه لم يتم الوفاء بشروط عملية انتخابية تتسم بالشفافية.

وأصدر مادورو عفوا عن أكثر من 100 شخص من المعارضين السياسيين يوم الاثنين، بما في ذلك أشخاص في السجن وآخرون ذهبوا إلى المنفى وغيرهم ممن مُنعوا من خوض الانتخابات.

وقالت الحكومة إنها تريد تشجيع مشاركة المعارضة في الانتخابات التي تعهد أكثر من 20 حزبا معارضا بمقاطعتها.

وانتقد زعيم المعارضة خوان جوايدو الانتخابات المقبلة ووصفها بأنها "مهزلة".

واعترفت عشرات الدول بجوايدو كرئيس مؤقت للدولة الغنية بالنفط، لكنه لم يتمكن من الإطاحة بمادورو الذي تواجه بلاده ازمة اقتصادية مروعة.