التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والذي بدأ عمله صباح الثلاثاء الأول من سبتمبر ويستمر لمدة 5 أيام بلغ حتى الآن 175 ألف طالب وطالبة من إجمالي طلاب 254 ألفا و512 طالبا وطالبة ، للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي – في تصريح اليوم /الخميس/ - انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا امكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من الثلاثاء الأول من سبتمبر، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ أول أمس الثلاثاء، ويستمر حتى مساء السبت 5 سبتمبر الجاري.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أن الحد أدنى للقبول بالمرحلة الثانية بالنسبة الشعبة العلمية "علوم ورياضة" هو 317,5 فأكثر ( بنسبة 77,40% ) لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى، ويصل عدد الطلاب إلى 194 ألفا و448 طالبا وطالبة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر (بنسبة 67,80%) لأقل من 327,5 درجة، ويصل عدد طلاب إلى 60 ألفا و64 طالبا وطالبة، ليصبح إجمالي الطلاب 254 ألفا و512 طالبا وطالبة.