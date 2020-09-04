محكمة بلجيكية تسمح باستمرار عمل مفاعل النووي مثير للجدل

قضت محكمة بلجيكية اليوم الخميس، باستمرار مفاعل نووي بلجيكي مثير للجدل في عمله.



وكان المفاعل يمثل نقطة ضعف في العلاقات مع ألمانيا وهولندا ولوكسمبورج.



ورفضت محكمة ابتدائية في بروكسل التماسًا قدمه تحالف من مدن وولايات وشركات من الدول الثلاث المجاورة، يدعو الى إغلاق المفاعل النووي تيهانج 2.



وتم خفض معدل العمل في المفاعل مؤقتًا بعد اكتشاف شقوق في جدرانه في عام 2012، وفقًا لوكالة أنباء بيلجا البلجيكية، قبل أن يستأنف كامل نشاطه في عام 2015.



وقال تيم جرويترماير، مستشار منطقة "آخن" الحضرية في ألمانيا، في بيان، "ما زلت مقتنعا بأننا قدمنا حججا جيدة لإنهاء لعبة مشغلي المفاعل الخطيرة التي تمس سلامة الملايين".



ورحبت الوكالة النووية البلجيكية "إف أيه سي إن" بالقرار اليوم الخميس، وقالت إنها قامت بعملها بشكل جيد قبل إعادة التشغيل في عام 2015.



وقال مدير الوكالة فرانك هارديمان في بيان: "نحن سعداء بأن المحكمة أكدت ذلك".