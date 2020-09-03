 العراق: إخماد حريق في خزان للنفط سعة 5 ملايين لتر - بوابة الشروق
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العراق: إخماد حريق في خزان للنفط سعة 5 ملايين لتر


نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 1:31 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 1:31 ص

كشف مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن إخماد حريق اندلع في خزانات للنفط جنوب الموصل.

وقال العميد حسام خليل، مدير الدفاع المدني بالمحافظة، في تصريح صحفي إن المديرية تمكنت من إخماد حريق في خزان كبير للنفط الخام يسع خمسة ملايين لتر ناجم عن صاعقة ضربت الخزان داخل مصفى القيارة 60 كم جنوب الموصل.

وأضاف خليل أن 13 فرقة إطفاء وصلت إلى الموقع لإخماد الحريق.

يشار إلى أن حقل القيارة النفطي ينتج حوالي 60 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، بعد إعادة إعماره، إثر تحريره من قبضة تنظيم داعش قبل أكثر من عامين.


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