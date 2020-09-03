الأردن يسجل 72 إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2233 في البلاد.

وأضافت الصحة الأردنية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن الحالات الجديدة منها 69 حالة محلية، وثلاث حالات خارجية لقادمين من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16، كما أعلنت تسجيل 38 حالة شفاء، وإجراء 11 ألفًا و242 فحصًا مخبريًا؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن بالمملكة إلى 861 ألفًا و330.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 860 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.