الحكومة الأفغانية تستأنف إطلاق سراح سجناء طالبان

استكملت الحكومة الأفغانية اليوم الخميس إطلاق سراح سجناء حركة طالبان، امتثالا للشرط المسبق الذي وضعته الحركة من أجل إجراء مباحثات سلام.



وأكد مجلس الأمن الوطني هذه الخطوة اليوم، مما يمهد الطريق لإجراء مباحثات مباشرة تهدف لانهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما في البلاد.



ولم تصدر طالبان أي تأكيد حنى الآن



وقال عضو بفريق التفاوض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه من المرجح أن يسافر وفد حكومي أفغاني لمدينة الدوحة القطرية غدا الجمعة قبل بدء المباحثات.



وقال مسؤول بارز إنه تم دعوة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله لحضور مراسم بدء مباحثات السلام.



وبموجب اتفاق السلام، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان في شباط/فبراير الماضي، وافقت كابول على الإفراج عن نحو 5000 سجين مقابل الإفراج عن 1000 من أفراد القوات الحكومية المحتجزين لدى طالبان.



وتم إرجاء الإفراج عن سجناء طالبان لنحو ستة أشهر، حيث رفضت كابول الافراج عن 400 من سجناء الحركة تعتبرهم خطيرين.



وبعد قرار لمجلس قبلي، وقع الرئيس الأفغاني أمرا بالإفراج عن هؤلاء السجناء منذ ثلاثة أسابيع.



وطالبت فرنسا واستراليا بعدم الافراج عن سبعة من السجناء التابعين لطالبان، حيث تقولان أنهم مسؤولون عن قتل جنودهم.



وقالت مصادر بالحكومة الأفغانية إنه سوف يتم نقل السبعة سجناء إلى المكتب السياسي لطالبان في قطر لحين حل هذه المسألة.



ويشار إلى أن بدء مباحثات السلام سوف يكون حدثا تاريخيا، حيث أن حركة طالبان طوال الـ19 عاما الماضية طالما رفضت إجراء أي مباحثات مع الحكومة الأفغانية، حيث تصفها " بالدمية" الغربية.