بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في جامايكا

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بدأ المواطنون في جامايكا التصويت اليوم الخميس في انتخابات تشريعية ألقت جائحة فيروس كورونا بظلالها عليها والتي من المتوقع أن يحصل فيها رئيس الوزراء أندريو هولنس على فترة ولاية أخرى في المنصب تستمر خمسة أعوام.

يحق لنحو 1.9 مليون شخص التصويت لاختيار 63 عضوا بمجلس النواب في أكبر جزيرة في منطقة بحر الكاريبي الناطقة بالإنجليزية.

وكان قد جرى تقييد المؤتمرات الانتخابية وحملات الاستقطاب المباشر بالتردد على منازل الأشخاص بعدما زادت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسجلت جامايكا أكثر من 2600 إصابة وأكثر من 20 وفاة من فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

غير أن البعض يرى أن هولنس قام بعمل جيد نسبيا في التعامل مع الجائحة بما في ذلك الغلق السريع للحدود في أذار/مارس.

ونالت الحكومة إشادة بسياستها الاقتصادية حيث تراجع معدل البطالة إلى نسبة متدنية تاريخية بلغت 7 % في تشرين أول/أكتوبر 2019، بحسب بيانات البنك الدولي.

وقال هولنس خلال إحدى المناظرات الانتخابية: "البطالة باتت في أقل مستوى لها في خلال عشر سنوات... لم يعد لدينا ضرائب جديدة".

ويقول منافسه بيتر فيليبس رئيس الحزب الوطني الشعبي إن الكثير من الأساس الاقتصادي تم انجازه بالفعل قبل فوز حزب العمال الجاميكي المنتمي إليه هولنس بالانتخابات في 2016.

ولكن الجائحة تسببت في بطالة مئات الآلاف من الأشخاص أو تراجع دخولهم، ما أدى إلى إعادة فتح الحكومة لحدود الدولة الجزيرة المعتمدة على السياحة في منتصف يونيو.

ومنحت الزيادة التالية في الإصابات فيليبس الفرصة لانتقاد السياسات المتعلقة بالصحة وانتقاد هولنس للدعوة لإجراء انتخابات في وسط الجائحة.

وتتهم المعارضة أيضا الحكومة بالفساد وتشير إلى مستويات عالية من الجريمة في الجزيرة التي يوجد بها معدل قتل أعلى ثلاث مرات من متوسط المعدل في أمريكا اللاتينية والكاريبي.