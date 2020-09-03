إصابات كورونا في الجزائر تتخطى عتبة الـ45 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45 ألفًا و463 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء الخميس، إلى تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1529.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 260 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد - 19» إلى 32 ألفًا و6.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 860 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 26 مليون إصابة.