رئيس الوزراء الروسي يلتقي كبار مسؤولي بيلاروس لإظهار الدعم

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توجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى بيلاروس المجاورة اليوم الخميس للقاء كبار مسؤوليها إظهارا للدعم وسط الاحتجاجات المستمرة ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ورافق ميشوستين وفد كبير من كبار مسؤولي روسيا، من بينهم وزراء الطاقة والتجارة والثقافة والرياضة والرعاية الصحية، حسبما ذكر الإعلام الروسي الرسمي.

ولا تزال روسيا أقوى حليف للوكاشينكو على الرغم من اتهامات الرئيس البيلاروسي قبل الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها الشهر الماضي بأن قوات روسية شبه عسكرية كانت تسعى لزعزعة استقرار بيلاروس.

وبعد ذلك، أدار لوكاشينكو أصابع الاتهام في عدم الاستقرار في البلاد - التي تشترك في الحدود مع ليتوانيا ولاتفيا وبولندا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - ضد التكتل.

وندد الاتحاد الأوروبي بانتخابات الرئاسة في بيلاروس التي أجريت في 9 أغسطس ووصفها بأنها "غير حرة ولا نزيهة"، وأدان قمع الشرطة العنيف للاحتجاجات التي استمرت بشكل يومي منذ التصويت.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قوات لفرض القانون إلى بيلاروس لقمع الاحتجاجات إذا لزم الأمر.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس الأربعاء إن زيارة ميشوستين سوف تمهد الطريق أمام عقد اجتماع بين بوتين ولوكاشينكو خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال لافروف: "يؤكد هذا رغبتنا المتبادلة لمواصلة تطوير علاقاتنا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".