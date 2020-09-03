أحمد موسى: محافظ القاهرة شكل لجنة لخفض سعر المتر عند التصالح ببعض المناطق

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر تشكيل لجنة بشكل عاجل تدرس الفئة السعرية للمتر المسطح في عدد من المناطق، مشيرًا إلى أن اللجنة من المقرر أن تخفض سعر المتر عند التصالح في مخالفات البناء ببعض المناطق؛ مراعاة لمصلحة المواطنين.

وعلق «موسى» خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، على قرار محافظ القاهرة، قائلًا: «مش عاوزين غير كده نشجعهم لخفض الأسعار».

وتابع: «البلد مش عاوزة تضايق حد عاوزين الناس يبقى وضعها قانوني، ويكون المواطن في منزل قانوني محدش يضايقه وياريت نخفض كمان شوية»، متوجهًا بالشكر لمحافظ القاهرة على قراره.