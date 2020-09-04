اليابان تؤكد دعم عملية السلام في السودان

أكد سفير اليابان الجديد لدى السودان هاتوري تاكاشي، دعم بلاده لعملية السلام الجارية في السودان، مرحبا بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).



واستقبلت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، السفير هاتوري تاكاشي، وثمنت الدور الذي ظلت تلعبه اليابان في السودان.



ونوهت بالبرامج التي تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في السودان، والدعم السياسي الذي تقدمه في المحافل الدولية.



من جانبه عبَّر السفير الياباني عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإقتصادي والصناعي والإستثماري بين بلاده والسودان، مؤكدا سعيه لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين ودعم كل ما من شأنه تحسين بيئة الاستثمار، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التي يذخر بها السودان.