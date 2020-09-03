وزير العدل العراقي: مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال أشهر

أفاد وزير العدل العراقي سالار عبد الستار، بأن مشكلة اكتظاط السجون ستحل خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبيناً أنه سيتم فصل سجناء الجرائم الإرهابية عن الجرائم الأخرى حرصا على تفادي أي اختلاط قد يحصل بينهم.

وقال عبد الستار ، لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصار اليوم الخميس ، إن جميع السجون تعاني من الاكتظاظ، مبيناً أن سجني أبو غريب والحلة يخضعان لإعادة تأهيل بهدف حل مشكلة الاكتظاظ فيهما ، لافتا إلى انتهاء هذه المشكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة بافتتاح بعض السجون.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان قد ذكرت في أبريل الماضي أن عدد السجناء قد بلغ نحو 35 ألف سجين، مبينة أن البنى التحتية للسجون مصممة لاحتواء 10 آلاف سجين تقريباً.