ماجد الكدواني يبدأ تصوير أحدث أفلامه عواجيز الفرح نهاية سبتمبر

يستعد الفنان ماجد الكدوانى، لتصوير أحدث أفلامه بعنوان " عواجيز الفرح""، نهاية سبتمبر الجاري.



ويشارك الكدواني البطولة كل من الفنانين سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.



كما يستعد لتصوير فيلم آخر بعنوان "بره المنهج"، خلال الفترة المقبلة، ويشاركه بطولته الفنانة روبي، وهو من تأليف خالد دياب، وإخراج عمرو سلامة.



وانتهى الكدواني، مؤخرا من تصوير دوره في فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، والذي يجسد خلاله الصديق المقرب للبطل، ويقف بجانبه فى العديد من المواقف الكوميدية، والفيلم من إخراج سارة وفيق.