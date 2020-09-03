مؤسسة فيتش تتوقع زيادة حصة البنوك الخاصة في السوق الهندية

قالت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني في مذكرة، اليوم الخميس، إن بنوك القطاع الخاص في الهند قد ترفع حصتها من السوق على حساب البنوك التابعة للدولة على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه، لا تتوقع فيتش زيادة فورية في حصة البنوك الخاصة من السوق الهندية، إذ من المحتمل استمرار النمو الضعيف لأنشطة الائتمان في السوق حتى يتعافى الاقتصاد الهندي تماما من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن مذكرة فيتش، القول إن حصة البنوك المملوكة للدولة في السوق الهندية ستواصل التراجع إذا لم ترفع هذه البنوك ملائتها المالية حتى تتمكن من امتصاص الضغوط ودعم النمو الاقتصادي.

كانت زيادة رأس المال خلال الشهور الثلاثة الماضية قاصرة على البنوك الخاصة التي نجحت في جمع حوالي 3. 6 مليار دولار.

وأشارت "بلومبرج"، إلى أن البنوك الخاصة في الهند سجلت نموا إجماليا خلال السنوات العشر الماضي بمعدل 6ر19 في المئة سنويا في حين لم يزد متوسط معدل نمو البنوك المملوكة للدولة عن 5. 8 في المئة لأن الأخيرة عانت من تضخم الديون المشكوك في تحصيلها والمعدومة ومن الخسائر الكبيرة وضعف أوضاعها الرأسمالية.

وخلال الفترة نفسها زادت الحصة السوقية للبنوك الخاصة على حساب البنوك الحكومية بمقدار 4. 14 نقطة مئوية من حيث حجم الأصول و5. 18 نقطة مئوية من حيث حجم القروض.