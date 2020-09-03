أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم رحيل أى لاعب من القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، موضحا أن لاعبي الفارس الأبيض ملتزمين بعقودهم.

وقال منصور تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "Ten": "بعد الإنتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيتم التجديد لفرجاني ساسي وأوباما وعبد الله جمعة، إلى جانب الإعلان عن الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها".

وأضاف: "ثلاثي الزمالك طلبوا عقد جلسة معي بعد الإنتهاء من بطولة أفريقيا للتجديد على بياض، هم يريدون التركيز مع الفريق فى الوقت الحالي".

وعن الغرامة المستحقة للزمالك على كهربا تابع: "حكم الغرامة لم يتم تنفيذه ولن يدفع كهربا أو النادي البرتغالي شيئًا، الأهلي هو من سيدفع".

وواصل: "كهربا (نحس من يوم ما دخل الأهلي)، لأول مرة في التاريخ الأهلي يقرصن على لاعب في نادي الزمالك ويخطفه، أنتم تضحكون على جماهيركم، ونحن تعاقدنا مع عبد الله السعيد في الوقت المسموح فيه بالتفاوض".

واختتم: "منذ أن دخل كهربا الأهلي بقدمه المباركة، ورحل أحمد فتحي ورمضان صبحي وحسام عاشور وشريف إكرامي أعمدة الفريق الرئيسية، ولذلك لابد من سقوط العمارة".