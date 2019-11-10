الأردن يتسلم مواطنا احتجزته إسرائيل بعد عبور الحدود سباحة

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، تسلم مواطن احتجزته إسرائيل بعد عبور الحدود سباحة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز قوله إنه وبعد متابعة من الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تم إعادة المواطن الأردني الذي تم احتجازه أمس الأربعاء في مدينة إيلات إلى المملكة.

وأوضح الفايز أن السلطات الأردنية المعنية تسلمت المواطن صباح اليوم.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس اعتقال مواطن أردني عبر الحدود سباحة حتى وصل شاطئ مدينة إيلات.