الفلبين تسجل 1987 إصابة و65 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل ألف و987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 228 ألفًا و403 إصابات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، وفقا لصحيفة (فلبين ستار) اليوم الخميس، أن 880 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 159 ألفًا و475 متعافيًا، لتشكل نسبة الشفاء 70% من إجمالي الحالات المؤكدة.. مشيرة إلى تسجيل 65 وفاة جديدة، غالبيتهم في منطقة العاصمة (انيلا) لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و688 وفاة.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تسجل فيها الفلبين إصابات يومية أقل من 2000 إصابة منذ 29 يوليو الماضي عقب إعادة فرض إغلاق صارم في مدينة مترو مانيلا وحولها أوائل أغسطس الماضي.

كما سجلت مدينة مترو مانيلا غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تليها كافيت ولاجونا وجزيرة نيجروس ومنطقة ريزال.