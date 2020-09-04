 فرنسا تدعو أمريكا لإلغاء العقوبات على مسئولي الجنائية الدولية - بوابة الشروق
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فرنسا تدعو أمريكا لإلغاء العقوبات على مسئولي الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
د ب أ
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 11:22 م | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 11:22 م
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، دعم فرنسا "الذي لا يتزعزع" للمحكمة الجنائية الدولية، واستقلال النظام القضائي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ودعا الوزير أمريكا إلى العدول عن قرارها بفرض عقوبات على المدعية العامة للمحكمة فاتو بينسودا، ومدير إدارة الاختصاص والتكامل والتعاون فاكيسو موشوشوكو.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي،و أمس الأربعاء، بأن بلاده فرضت عقوبات على بنسودا ومسئول آخر بالمحكمة؛ لرفضهما وقف التحقيق بشأن مزاعم تتعلق بتورط أمريكيين في ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

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