ليستر سيتي يضم أولى صفقاته الصيفية

توصل ليستر سيتي الإنجليزي لاتفاق مع أتالانتا الإيطالي يقضي بانتقال الظهير الأيمن اتيموثي كاستاني، إلى الثعالب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي يعلن فيه انتقال الدولي البلجيكي بعقد يمتد لخمس سنوات دون الإعلان عن قيمة الصفقة، التي قدرتها وسائل الإعلام الإنجليزية بقيمة 21.5 مليون جنية استريني.

صاحب الـ24 عامًا قضى مع أتالانتا 3 مواسم، وشارك مع الفريق الإيطالي الموسم الماضي في 35 مباراة في جميع المسابقات، واستطاع مساعدة فريقه على إنهاء الدوري الإيطالي في المركز الثالث، وأيضا وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

على المستوى الدولي شارك مع منتخب بلجيكا في 6 مباريات دولية، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ودية ضد اسكتلندا في هامبدن بارك في سبتمبر 2018.