مستشارة مكافحة العدوى بالصحة العالمية: المنظمة لم توصِ بوقف المدارس

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة توصي بعودة الحياة الطبيعية بإجراءات ومحاذير لضمان سلامة الأفراد في المجتمع، مؤكدة أن الصحة العالمية لم توصِ بوقف المدارس.



وأضافت «طلعت» خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن التوصية بفتح المدارس تختلف من دولة لأخرى، موضحة أن القرار لكل دولة يكون، وفقًا للحالة الوبائية.



وأشارت إلى أن المنظمة نشرت مجموعة من المؤشرات الوبائية تستطيع من خلالها الدولة اتخاذ قرار عودة الحياة الطبيعية منها؛ نسبة الزيادة في انتقال حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» أسبوعيًا أو شهريًا، وعدد الوفيات، وإمكانيات وقدرة النظام الصحي.



ولفتت المستشارة الإقليمية لمكافحة العدوى بالصحة العالمية إلى أن الرجوع إلى المدارس سيكون به اطمئنان كبير إذا كانت الحالات أعدادها بسيطة ولا تتزايد، مضيفة أنها إحدى الأساسيات المعروفة في عودة الدراسة.