مصادر: وزير الخارجية الروسي يزور سوريا الأسبوع المقبل

كشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سوف يزور سوريا الأسبوع المقبل.



وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن زيارة لافروف سوف تتركز على مكافحة الارهاب ومناقشة القيادة السورية حول نتائج عمل اللجنة الدستورية وكذلك لبحث ملف مناطق شرق الفرات.



وكانت أخر زيارة لوزيرالخارجية الروسي إلى سوريا مطلع شهر فبراير عام 2012 .



وزار الرئيس الروسي سوريا مرتين، في بداية شهر ديسمبر 2017 ومطلع العام الجاري، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس السوري في مقر قيادة القوات الروسية في دمشق.



وعين الرئيس الروسي الدبلوماسي ألكسندر لافرنتيف ممثلا خاصا لمناقشة الملف السوري وعمل اللجنة الدستورية حيث زار دمشق عدة مرات خلال العامين الماضيين.