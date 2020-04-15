سنغافورة تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الخميس، تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 56 ألفًا و908 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة - حسبما نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية - أن الإصابات الجديدة تضمنت حالتين مجتمعيتين بينهما مقيم دائم وشخص آخر من حاملي تصاريح العمل.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد أيضًا ضمن الإصابات الجديدة 5 حالات وافدة من الخارج تم وضعها قيد حجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عند 27 وفاة.