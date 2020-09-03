السودان: الأمطار تتسبب في وفاة وإصابة 4 في محلية الدندر

شهدت محلية الدندر في السودان مساء أمس وصباح اليوم هطول أمطار غزيرة، هطلت على التوالي، إذ تسببت غزارة الأمطار في وفاة رجل ثلاثيني وابنه بقرية السريفة ريفي الدندر، بينما أصيبت زوجته وطفلها وتم ترحيلهما لسنجة بحالة حرجة إثر سقوط المنزل عليهم.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، أدت غزارة الأمطار إلى انهيار عدد من المنازل بعدد من القرى وذلك بسبب السيول والأعاصير وغمرت المياه مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مناطق الزراعة التقليدية والمحاصيل الحقلية.

وواصل منسوب نهر الدندر الارتفاع في مناسيبه ليسجل صباح اليوم عند محطة مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 13/66 متر بزيادة 11 سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل 11/55 متر، وبالمقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10/40 متر.