 فيديو.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري اليوم - بوابة الشروق
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فيديو.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري اليوم

نور رشوان
نشر في: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 3 سبتمبر 2020 - 11:28 ص

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في الوجه البحري اليوم سقوط أمطار خفيفة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض عى فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أنه من المتوقع أن تمتد هذه الأمطار غدًا وبعد غد لتشمل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة إلى 24 درجة مئوية، مضيفة أنه اعتبارًا من الغد ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.


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