قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق في الوجه البحري اليوم سقوط أمطار خفيفة.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض عى فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، أنه من المتوقع أن تمتد هذه الأمطار غدًا وبعد غد لتشمل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء الجمهورية اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتصل العظمى على القاهرة إلى 24 درجة مئوية، مضيفة أنه اعتبارًا من الغد ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها مرة أخرى.