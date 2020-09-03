الكرملين: لا يوجد سبب لاتهام الدولة الروسية بأنها السبب في حالة نافالني

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلادمير بوتين إنه لا يجب اتهام الدولة الروسية بأنها السبب في حالة المعارض اليكسيس نافالني.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول " لا يوجد سبب لاتهام الدولة الروسية"، مضيفا " نحن لا نميل لقبول أي اتهامات بهذا الشأن".

وقال بيسكوف "نحن بلا شك مهتمون بتحديد سبب ما حدث لمريض برلين" في إشارة إلى نافالني. وأكد بيسكوف أنه يتعين على ألمانيا أن تقدم رسميا ما تتوصل إليه لروسيا، قائلا "حتى الآن لم نتلق أي معلومات".

وأضاف أنه لا يوجد سبب لمناقشة فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، موضحا أن بوتين لا يعتزم الادلاء بأي بيان علني حول هذا الشأن.