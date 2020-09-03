محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بحضور حفل تكريم الطلاب المتفوقين بالشهادات الأزهرية

كلف أيمن مختار محافظ الدقهلية، اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، بحضور حفل تكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بالشهادات الأزهرية المحافظة من أبناء المحافظة لعام 2020، وذلك بمشاركة والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالدقهلية، وقيادات المعاهد الأزهرية.

وتم تكريم 53 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الأزهرية فى مراحلها المختلفة من الابتدائية، حتى الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، حيث حقق 4 طلاب من أبناء الدقهلية المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، وأيضا طلاب أوائل التعليم النوعى بمعاهد القراءات بمنحهم شهادات التقدير ودروع التميز إضافة إلى مكافآت مالية، كما تم تكريم أحد مدرسى الأزهر من ذوى الهمم والذى من المقرر أن يشارك فى أولمبياد اليابان فى كمال الأجسام.

وخلال الحفل ألقى سكرتير عام المحافظة كلمة الحفل نيابة عن محافظ الدقهلية نقل لحضور الحفل تحيات وتمنيات وتهنئة المحافظ للطلاب المتفوقين وأسرهم.

وأكد حرص المحافظة بكامل أجهزتها على دعم وتشجيع المتفوقين والمتميزين والموهوبين، وتقديم أوجه الرعاية لهم، قائلا: "وفى بداية كلمتى أود أن أهنئ من القلب جميع ابنائى وبناتى المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية الأزهرية، وأهنئ معهم أسرهم جميعا على جهدهم المتميز الذى أسفر عن تلك الصورة المشرفة التى صنعها ابنائهم بفضل جهدهم وصبرهم ومثابرتهم معهم فى مراحل الدراسة المختلفه ليحققوا التفوق والتميز، فهنيئا لأولياء الأمور هذه النماذج المتميزة، فالابناء هم حملة مشاعل المستقبل".

واستكمل "فى هذا المقام لا يفوتنى التأكيد أن الأزهر برجاله وعلمائه ومعاهده الدراسية منذ نشأته وحتى الآن وسيظل منارة للعلم والمعرفة محافظا على القيم والمبادئ والأخلاق القويمة التى أرستها رسالات السماء وجاءت بها الرسل والأنبياء وكان خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".