وزيرا خارجية أوكرانيا وبولندا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، هاتفيا مع نظيره البولندي زبيجنيو راو، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الخميس - بأن دميترو كوليبا أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره البولندي زبيجنيو راو - ناقش خلالها استعدادات زيارة الرئيس البولندي أندريه دودا لأوكرانيا، تلبية لدعوة من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ والتي من شأنها تعزيز المزيد من التعاون السياسي وإتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاقات جديدة بشأن مجموعة واسعة من القضايا على جدول أعمال الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين أكدا - خلال المكالمة - أهمية استغلال كل فرصة ومنصة مُتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أوكرانيا وبولندا على الرغم من تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19) المستمر وما له من آثار سلبية على اقتصادات الدولتين.

كما أيد الوزيران الحاجة المُلحة لتحديد موعد خلال الأسابيع القادمة لعقد اجتماع اللجنة الحكومية الأوكرانية البولندية للتعاون الاقتصادي، والالتزام المشترك بمواصلة مساع إيجاد حلول للقضايا الثقافية والتاريخية المشتركة بين بلديهما بصورة إيجابية.