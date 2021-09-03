رئيس كازاخاستان: لم نتوصل إلى حل لقضية إيواء اللاجئين الأفغان

أعرب رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، اليوم الجمعة، عن قلق بلاده البالغ بشأن الوضع الراهن في أفغانستان، مضًيفًا أنه لم يتم التوصل إلى "حل إيجابي" لقضية إيواء اللاجئين الأفغان في كازاخستان.

وقال جومارت توكاييف، خلال كلمته في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في موسكو: "فيما يخص قضية إيواء اللاجئين الأفغان، الذين اعتادوا العمل في الإدارة الأمريكية، لفترة زمنية غير محددة- ربما شهرين أو ثلاثة أو ستة أشهر- فإننا لم نعثر على حل لهذا الشأن؛ نظرًا لظهور العديد من العوامل التي قد تؤثر على سيادة كازاخستان".

كما أعرب أيضًا عن قلق بلاده البالغ بشأن ما يٌجرى الآن في أفغانستان، مُضيفًا: "لقد اتخذنا إجراءات فورية لإجلاء مواطنينا على الرغم من استمرار سفارتنا في العمل هناك"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف الرئيس الكازاخي أنه تم التواصل مع حركة طالبان، وتم الاتفاق بشأن ضمان سلامة السفارة الكازاخية في كابول والعاملين بها.