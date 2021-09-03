وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يطرحون شروطهم للتعامل مع طالبان

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على أنه يجب على التكتل أن يلتزم بخمسة "شروط أساسية" في إطار التعامل مع حركة طالبان، من أجل توصيل المساعدات إلى أفغانستان، دون الإشارة إلى ما سوف يحدث حال تم تجاوز تلك الشروط.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "من أجل دعم السكان الأفغان، يجب أن ننخرط مع الحكومة الجديدة في أفغانستان"، وذلك في تلخيص لمحادثات الوزراء التي جرت اليوم في سلوفينيا.

وقال بوريل إنه حتى تعمل طالبان مع الاتحاد الأوروبي يجب عليها ألا تدع أفغانستان تأوي الإرهابيين الذين يمكن أن يخططوا لشن هجمات على الدول الأخرى، كما كان الحال في الماضي.

وأضاف أنه بدلا من ذلك يجب على الحركة أن تحترم حقوق الإنسان، خصوصا النساء، وأن تشكل حكومة شاملة، وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الأجانب والفئات الضعيفة من الأفغان بغادرة البلاد.

وشدد على أن "الانخراط العملياتي" للتكتل مع الحركة لا يرقى للاعتراف بها.

وقال بوريل للصحفيين: "انخراطنا يعتمد على الوفاء بتلك الشروط. وسوف يقول البعض: حقا! ولكن طالبان لن تفي بيهم. إذن دعونا نرى".

وقال بوريل في السابق إنه لن يتم تقديم أي أموال من المساعدة الإنمائية الأوروبية لأفغانستان المخصصة لفترة 2021 – 2025 والتي تصل إلى 2ر1 مليار يورو (4ر1 مليار دولار) حتى توضيح طبيعة التعاون مع طالبان.