أفغانستان تحت حكم طالبان: من المستفيد ومن المتضرر؟

وقال ميشيل إن هذه العلاقة الجديدة ستعتمد على "أفعال وموقف النظام الجديد، مثل الحفاظ على الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الأفغان، وحقوق الإنسان الخاصة بهم، ولا سيما حقوق النساء والفتيات والأقليات، كما سيتعلق الأمر بالالتزامات الدولية تجاه أفغانستان ولا سيما الأمن ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات".

كما سيكون منع موجة جديدة من اللاجئين وطالبي اللجوء من أولويات الدول الغربية، بالإضافة إلى محاولة منع أفغانستان من أن تصبح بؤرة خصبة للتطرف.

ظهر هذا الخطر خلال الهجمات التي وقعت بالقرب من مطار كابول، والتي تبناها فرع الدولة الاسلامية- ولاية خراسان لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت أجهزة المخابرات الأمريكية في الأيام السابقة قد حذرت من تهديد وشيك بشن هجوم من قبل المجموعة التي تعد منافسة لطالبان.

وفي حديثه بعد الهجوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيتم ملاحقة الذين نفذوا الهجوم.

"إلى أولئك الذين نفذوا هذا الهجوم، وكذلك لمن يتمنى أن تتضرر أمريكا، اعلموا أننا لن نغفر لكم ولن ننسى، سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن، سأدافع عن مصالحنا وشعبنا بكل ما أوتيت من قوة".

ومن بين بنود الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة أن طالبان لن تسمح للجماعات المتطرفة باستخدام البلاد كقاعدة لتنظيم هجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها. لكن المذبحة التي حصلت في مطار كابول، أثبتت أن هذه الجماعات موجودة بالفعل في البلاد وتنشط فيها.

الجماعات الإسلامية

وكما أظهر الهجوم، ليس على الحكومات فقط التكيف مع النظام الإقليمي الجديد، بل أن وجود طالبان في سدة الحكم يؤثر على توازن القوى بين الجماعات المتمردة.

فمن جهة، يحذر الخبراء من احتمال عودة تنظيم القاعدة، الذي أدى هجومه على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر إلى غزو أفغانستان في عام 2001.

ومن جهة أخرى، ستواجه الجماعات الجهادية المنبثقة عن تنظيم الدولة الآن "ضغوطاً لإثبات أهميتها" بحسب سنا جافري، مديرة معهد تحليل سياسات النزاع (IPAC) في جاكرتا.

وقالت جافري لبي بي سي إن الجماعات الموالية لتنظيم الدولة، "تندد" بانتصار طالبان قائلة أنها "جاءت نتيجة صفقة شائنة مع الولايات المتحدة وليست نتيجة جهاد حقيقي".

ومع ذلك، وصفتجافري انتصار طالبان بأنه "أفضل ما حققته مجموعات القاعدة منذ وقت طويل".

وفي جنوب شرق آسيا، تم الاحتفال في مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها جهات متطرفة، وكذلك في بيانات رسمية بفوز طالبان.