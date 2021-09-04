الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة من مسؤولي المخابرات الإيرانية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة من مسؤولي الاستخبارات الإيرانية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن اليوم الجمعة أن هؤلاء المسؤولين خططوا لإسكات منتقدي الحكومة الإيرانية وخطف مواطنة أمريكية من أصل إيراني وناشطة حقوقية في نيويورك.

أضافت الوزارة أن خطة الاختطاف تم إحباطها لكنها تظهر دور جهاز المخابرات الإيراني في اضطهاد الإيرانيين بالخارج – بما في ذلك محاولات إعادة المنشقين إلى إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "محاولة إيران اختطاف مواطنة أمريكية على الأراضي الأمريكية لممارستها حقها في حرية التعبير في انتقاد الحكومة الإيرانية أمر غير مقبول وانتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للمعايير الدولية."

ووفقا لوزارة الخزانة سيتم تجميد ممتلكات لمسؤولي المخابرات الأربعة في الولايات المتحدة، ويحظر على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم.

يتعرض الأجانب للتهديد بإجراءات عقابية من قبل الولايات المتحدة عند التعامل مع الإيرانيين الخاضعين للعقوبات.

ووجهت إلى الإيرانيين الأربعة في نيويورك في تموز/ يوليو الماضي اتهامات منها ارتكاب جريمة التخطيط لاختطاف أشخاص.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في ذلك الوقت أن موظفي المخابرات الأربعة موجودون في إيران وهم طلقاء فيها.