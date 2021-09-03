خبراء صحة: مستوى الإصابة بعدوى كورونا في إيطاليا مستقر تقريبا

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قال خبراء بوزارة الصحة الإيطاليا أن مستوى العدوى بفيروس كورونا في إيطاليا حاليا مستقر تقريبا.

وقال الخبراء في تقرير صدر اليوم الجمعة عن وضع كورونا خلال أسبوع إن حالة العدوى خلال سبعة أيام وصلت إلى 74 حالة لكل مائة ألف نسمة على مستوى الدولة.

وكان المعدل خلال الأسبوع الماضي 77 لكل مائة ألف.

وعلى الصعيد الوطني بلغ متوسط العدوى في وحدات العناية المركزة ستة بالمائة.

وأبلغت السلطات الصحية اليوم الجمعة عن ظهور 6735 إصابة جديدة بكورونا ووقوع 58 حالة وفاة.

وتأتي الأخبار المقلقة بصورة أكبر من مناطق أخرى مثل صقلية، التي صنفت يوم الاثنين ضمن المنطقة الصفراء، إثر تراجع الإصابات فيها نسبيا.