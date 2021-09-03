 سياحة الإسكندرية تحذر رواد الشواطئ من ارتفاع الأمواج - بوابة الشروق
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سياحة الإسكندرية تحذر رواد الشواطئ من ارتفاع الأمواج

أ ش أ
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:40 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:40 م

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ والمصطافين من وجود خطورة كبيرة في حالة عدم الالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين.

وناشدت الإدارة، في بيان، اليوم رواد الشواطئ الالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين، مؤكدة اتخاذها كافة الإجراءات التحذيرية لسلامة الرواد والإعلان على صفحتها الرسمية عن رفع الرايات الحمراء.

وقالت إنه يجرى التنبيه على مدار الساعة، وتحذير الرواد عن طريق الإذاعات الداخلية، والمرور عليهم وتحذيرهم بخطورة التوغل داخل البحر، وهو في حالة عدم الاستقرار.

ورفعت شواطئ الإسكندرية وعددها 66 شاطئا، اليوم، الرايات الحمراء؛ بسبب حالة عدم استقرار البحر وارتفاع الأمواج، لليوم الثاني على التوالي.

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