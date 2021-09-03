أستراليا تبرم صفقة مع المملكة المتحدة للحصول على 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستتلقى 4 ملايين جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، هذا الشهر، في صفقة كبيرة لتبادل اللقاحات مع المملكة المتحدة.

وأضاف موريسون، في تصريح أوردته صحيفة "ذي أستراليان" عبر موقعها الإلكتروني، أن الدفعة الأولى من الجرعات ستصل غدًا السبت، على أن تصل باقي الجرعات خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات الإضافية على الولايات والأقاليم بناءً على عدد السكان.

وتمكنت الحكومة الأسترالية مع نظيرتها البريطانية من تأمين "صفقة تبادلية" تهدف إلى مساعدة البلاد على زيادة سرعة طرح اللقاح لمواطنيها.