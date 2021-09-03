في ذكرى رحيله الـ15: معرض فوتوغرافيا يضم صور نجيب محفوظ الأخيرة بـ«قنصلية»

نجل المصور حجازى: فكرة المعرض ظهرت حينما وجدت عددا من صور الأديب لم تعرض من قبل

نظمت «قنصلية»، بوسط البلد، معرضا فوتوغرافيا تحت عنوان «دُوات»، ويضم أعمال المصور الصحفى الراحل محمد حجازى، وفيه يرصد الأيام الأخيرة من حياة أديب نوبل نجيب محفوظ.

ويتضمن المعرض الذى افتتح الاثنين، صورًا نادرة تُعرض لأول مرة وتروى محطات من حياة الأديب نجيب محفوظ، وشهد عبر أيامه حضور عدد كبير من الجمهور المصرى والعربى، كما تخلله فاصل غنائى بصوت الفنانة «روان ماهر» وبمصاحبة الفنانين هانى بدير، وشادى ديفيد، ومودى الشافعى.

وفى السياق ذاته، قال على حجازى نجل المصور الصحفى الراحل محمد حجازى، إن فكرة المعرض بدأت حينما وجد عدد من صور الأديب نجيب محفوظ بين مقتنيات والده الراحل، والتأكد من أن هذه الصور لم تعرض فى مصر من قبل، حيث فكر فى ضرورة نشرها وأنها بمثابة تكريم لوالده الأب والمرشد والداعم الأكبر له فى حياته العملية.

وأضاف أن المعرض يضم ما يقارب من السبعة والعشرين صورة، بينها صورتان شخصيتان حصل عليهما من هدى نجيب محفوظ، ويحملان إهداء بخط والدها، وأن جميع الصور الأخرى فى المعرض هى بتوقيع والده، وأن هذه الإهداءات على ظهر أو أسفل الصور تمنح إحساسا لرواد المعرض بأن أصحابها ما زالوا بيننا ويشاركون بأنفسهم فى المعرض.

وعن اختيار موعد إقامة المعرض وتنظيمه داخل مقر مبنى القنصلية الفرنسية، بعد تطويره من قِبل شركة الاسماعيلية وتسميته بـ«قنصلية» قال إنه حدد الميعاد الزمنى الذى يتوافق مع ذكرى رحيل الأديب نجيب محفوظ، وميلاد الأب المصور الصحفى محمد حجازى، وأنه رأى أن اليوم الذى يجمع بين رحيل الأستاذ وميلاد الأب تاريخ لا يمكن إغفاله، وإن مبنى قنصلية التاريخيه كان المكان الأنسب وذلك لتاريخه العريق، حيث تم الاتفاق مع المسئولين عن قنصلية والترحيب باستضافة المعرض.

وحول اختيار عنوان «دُوات»، أشار إلى أنها كلمة فرعونية تعنى «الحياة الأخرى»، وهى المكان الذى يستيقظ فيه الملوك مرة أخرى بعد الموت، ليروا إلى إله الموتى المصرى أنوبيس، ما فعلوه فى حياتهم، وإن الفكرة فى المعرض ما بين الحياة والموت تتسق مع عنوانه.