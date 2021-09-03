 الرجاء يكرر سيناريو أحداد مع لاعب مولودية وجدة - بوابة الشروق
الجمعة 3 سبتمبر 2021 6:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

الرجاء يكرر سيناريو أحداد مع لاعب مولودية وجدة

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 6:39 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 6:39 م

أفادت تقارير صحفية مغربية بقيام جمال حركاس لاعب مولودية وجدة، بالتنازل عن مستحقاته لدى إدارة ناديه في سبيل إتمام الانتقال إلى الرجاء البيضاوي.

وبحسب صحيفة "LE360" الإلكترونية المغربية فإن جمال تنازل عن مستحقاته لدى إدارة مولودية وجدة في سبيل الموافقة على انتقاله للرجاء في سيناريو مكرر لما حدث مع حميد أحداد مهاجم الزمالك الذي وافقت إدارة القلعة البيضاء على انضمامه من جديد للفريق الأخضر ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

مدافع مولودية وجدة أكد أنه عقد اجتماع مع مسؤولي ناديه من أجل اتمام الاتفاق على انضمامه للرجاء، وخلاله تم الاتفاق على أن يتنازل عن جزء من مستحقاته.

لكن اللاعب عاد ليؤكد أن الإدارة لم تحترم الاتفاق المسبق وطالبته بالتنازل عن كل مستحقاته في سبيل حسم انتقاله للنسور.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك