الرجاء يكرر سيناريو أحداد مع لاعب مولودية وجدة

أفادت تقارير صحفية مغربية بقيام جمال حركاس لاعب مولودية وجدة، بالتنازل عن مستحقاته لدى إدارة ناديه في سبيل إتمام الانتقال إلى الرجاء البيضاوي.

وبحسب صحيفة "LE360" الإلكترونية المغربية فإن جمال تنازل عن مستحقاته لدى إدارة مولودية وجدة في سبيل الموافقة على انتقاله للرجاء في سيناريو مكرر لما حدث مع حميد أحداد مهاجم الزمالك الذي وافقت إدارة القلعة البيضاء على انضمامه من جديد للفريق الأخضر ولكن بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

مدافع مولودية وجدة أكد أنه عقد اجتماع مع مسؤولي ناديه من أجل اتمام الاتفاق على انضمامه للرجاء، وخلاله تم الاتفاق على أن يتنازل عن جزء من مستحقاته.

لكن اللاعب عاد ليؤكد أن الإدارة لم تحترم الاتفاق المسبق وطالبته بالتنازل عن كل مستحقاته في سبيل حسم انتقاله للنسور.