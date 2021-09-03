في واقعة مأساوية ربما لن تكون الأخيرة التي تحدث في أفغانستان منذ سيطرت حركة طالبان على الحكم، سافر رجل أعمال يدعى عبد الله السيد، من إنجلترا إلى تركيا عبر فرنسا، ثم إلى أوزبكستان، قبل دخول أفغانستان يوم السبت الماضي، وذلك لمساعدة عائلته اليائسة، بينما حاول الآلاف الفرار من البلاد عبر مطار كابل الدولي، في مشهد سمي بالهروب الكبير.



شعر عبد الله - 28 عامًا، أنه لا خيار أمامه سوى السفر لأفغانستان، بعدما اتصلت به والدته وأشقائه الخمس، الأسبوع الماضي، يخبروه أن والده وشقيقه اللذان كانا يعملان مع الحكومة الأفغانية السابقة تم توقيفهما من حركة طالبان.



سارع عبد الله إلى الذهاب لأفغانستان، لكنه لم يكن يعلم أن في انتظاره واقعا مريرا يهدده وأسرته، حيث أصبح الآن يخشى على حياته وحياتهم لأنهم يختبئون في مبنى خارجي في المدينة دون كهرباء أو مياه.



تضطر والدة طارق إلى التسول للحصول على بقايا طعام من الجيران وإعادة تعبئة مياه الشرب، بينما تتجمع الأسرة على الأرض في المساحة الضيقة الخالية من النوافذ.



تواصلت صحيفة "ميل أونلاين" مع عبدالله الذي قال: "نحن نعيش في ظروف لا تليق بالحيوان لا يمكنني الخروج الآن لأن هناك نقاط تفتيش تابعة لطالبان في كل مكان، وإذا وجدني طالبان بجواز سفر بريطاني فأنا ميت".



وتابع: "لقد وعدت طالبان بالعفو عن الأجانب، لكن هناك الكثير من الناس يقولون إنهم لا يلتزمون بذلك لا نعرف ماذا نفعل".



غادر عبد الله_ أكبر إخوته_ أفغانستان لأول مرة عندما كان طفلًا مهاجرًا يبلغ من العمر 14 عامًا وتم وضعه مع مقدمي رعاية بالتبني في مقاطعة "كنت" جنوب شرق إنجلترا، حيث كان أداءه جيدًا في المدرسة والتحق بالجامعة هناك.



قبل بضع سنوات، أسس عبدالله شركته الخاصة لبيع البيتزا في المنطقة، وقام برحلات متكررة للعودة إلى عائلته قبل استيلاء طالبان على السلطة.



قالت والدته السابقة سو بالتبني في إنجلترا: "لقد بقى معنا لأكثر من عام، لكننا ما زلنا على اتصال وثيق إنه شاب رائع وهذه المحاولة الشجاعة لمساعدة أسرته تعتبر نموذجية بالنسبة له".



وتابعت: "عندما فقدت زوجي منذ ثلاث سنوات كان جيدًا معي وصامد إنه الآن في موقف صعب، كنت أظن أنه غادر إلى أفغانستان عندما لم يرد على هاتفه الأسبوع الماضي إنني أشعر بالقلق".



بعد أن شق طريقه عبر وادي بنجشير ، شمال كابول، وصل عبد الله إلى منزل عائلته في الساعة الثالثة صباحًا وجمعت عائلته ما يمكنهم حمله وانتقلوا إلى مخبئهم.



تُظهر اللقطات التي قدمها عبد الله إلى الصحيفة، المبنى المظلم الذي يقيم فيه هو وعائلته ، بجدران حجرية فيما تظهر ممتلكاتهم مكدسة على الرفوف.



يقول عبد الله: "لقد حاولت إرسال بريد إلكتروني إلى وزارة الخارجية ، لكن كل ما أحصل عليه هو رد تلقائي، طالبان تبحث عنا ولا يوجد مكان تذهب إليه، لم نرى ضوء النهار منذ خمسة أو ستة أيام".



وتابع: "أشعر باليأس للمساعدة في إخراجنا من هنا، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنه يجب على الناس الذهاب إلى بلد آخر ، لكن لا يمكننا ذلك لأن هناك المئات من نقاط التفتيش التابعة لطالبان يقومون من خلالها بتفتيش كل سيارة وكل شخص، وفي حال وجدوني فسيكون هذا آخر يوم لي على هذا الكوكب".



واستطرد قائلا: "إذا لم يأخذوا أبي وأخي وكانت عائلتي في أمان ، فلم تكن لي حاجة للمجيء لكن أختي الصغيرة وإخوتي وأمي كانوا يصرخون ويتوسلون للمساعدة وكانوا خائفين من أن يأخذوا إخوتي الآخرين ويقتلوهم".



وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الآلية من وزارة الخارجية إلى المواطنين البريطانيين المحاصرين في أفغانستان تقول: "يتعين على الرعايا البريطانيين الذين بقوا في أفغانستان أن يفكروا بعناية في المخاطر إذا حاولوا المغادرة بأي طريق لا يمكنها تقديم المشورة بشأن السلامة أو السفر إلى أي نقطة انطلاق بديلة".



وتخلص الرسالة إلى أن: "أي خيارات سفر يتبعها الرعايا البريطانيين ستكون على مسؤوليتهم الخاصة فجميع الرحلات في جميع أنحاء أفغانستان خطيرة للغاية ، وقد لا تكون المعابر الحدودية مفتوحة".



وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، قال إن المملكة المتحدة والشركاء الدوليون ملتزمون جميعًا بضمان أن المواطنين الإنجليز والمقيمين والموظفين والأفغان الذين عملوا مع بريطانيا وأولئك المعرضين للخطر يمكنهم الاستمرار في السفر بحرية إلى وجهات خارج أفغانستان، إلا أن طالبان نقدت الوعود بعدم التعرض لمن يريدون ترك البلاد، وقيدت الطرق المؤدية لمطار كابل بل وحدثت عمليتان انتحاريتان وسط جمع من المواطنين في محيط المطار راح ضحيتها العشرات ممن كانا يأملون الفرار من بطش الحركة التي سيطرة على أفغانستان بين ليلة وضحاها".