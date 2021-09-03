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طالبان: الملا عبد الغني بردار سيقود الحكومة الأفغانية الجديدة

الملا عبد الغني
الملا عبد الغني
رويترز
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:04 ص

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في حركة "طالبان" بأن الملا عبد الغني بردار سيقود الحكومة الجديدة في أفغانستان.

وقالت الوكالة إن الملا محمد يعقوب، ابن مؤسس الحركة الراحل الملا عمر، وشير محمد عباس ستانيكزاي سيتوليان مناصب بارزة في الحكومة. 

والملا بردار هو رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" حاليا.

وقد عاد الملا بردار من منفاه في العاصمة القطرية الدوحة إلى كابل بعد أن سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية وعدة مدن أخرى في 15 أغسطس الماضي.

وكان برادر أحد المؤسسين لحركة "طالبان" إلى جانب صهره الزعيم الروحي للحركة الملا عمر، الذي توفي عام 2013.

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