لويس ميكيسوني: الأهلي عملاق إفريقيا وصاحب الإنجازات التاريخية

فخور بالانضمام لنادي القرن.. وجاهز للتحدي ..وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

أكد الموزمبيقي «لويس ميكيسوني» المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته وفخره بالانضمام إلى ناديالقرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاريوالعالمي».‏

وأضاف ميكيسوني في بداية حديثه: « في البداية لا أجد كلمات أعبر بها عن مدى سعادتي التي لا توصف لتواجدي في النادي ‏الأهلي عملاقالقارة وصاحب الألقاب والإنجازات التاريخية ، والأكثر ‏صعودا على منصات التتويج في إفريقيا، والمتوج بالمركز الثالث في مونديال العالمللأندية.. أنا سعيد وفخور لأنني أصبحت جزءا في هذا الكيان العملاق صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخ ‏العريق».

الأهلي حلم

وعن سرعة موافقته على عرض الانضمام للأهلي قال ميكيسوني: « إذا توجهت بالسؤال إلى أي لاعب في قارة إفريقيا.. هل تريد اللعب للأهلي؟.. سيكون رده ‏بلا شك.. نعم.. أي لاعب يحلم بالتواجد في الأهلي، حتى يرتدي قميص النادي، ويكون جزءا في ‏صناعة المزيد من الإنجازات والألقاب،وإسعاد الجماهير الكبيرة التي تدعم النادي».‏

التجربة الثالثة

وأضاف: «محطتي الحالية مع الأهلي هي التجربة الثالثة بالنسبة لي خارج موزمبيق، حيث سبق لي ‏اللعب في جنوب إفريقيا وتنزانيا واكتسبتالمزيد من الخبرات، وأتمنى أن تكون تجربتي مع ‏الأهلي موفقة، وأن أكون على قدر تطلعات وأحلام الفريق، وأساهم معهم في حصد الألقاب».‏

وبالنسبة لبدايته مع كرة القدم قال ميكيسوني: «بدأيتي في كرة القدم عندما كنت في المدرسة وأصبحت لاعبا محترفا في عام 2013، حيث ‏بدأتمسيرتي مع ‏نادي «أونياو دو سونغو» واستمريت معهم لمدة خمس سنوات، ثم خطوت أول خطواتي في مشواري ‏الاحترافي خارج موزمبيقبالانضمام لفريق صن داونز في جنوب إفريقيا لمدة 3 سنوات، ‏ثم عدت مرة أخرى إلى موزمبيق مع فريق «أونياو دو سونغو» ثم انتقلت ‏إلى سيمباالتنزاني، والآن أنا لاعب في صفوف الأهلي».‏

مرحلة صعبة

وتحدث ميكيسوني عن تجربته الاحترافية مع فريق صن داونز وقال: «تجربي مع صن داونز في جنوب إفريقيا كانت في غاية الصعوبة؛ لأنني لمأتأقلم على الأجواء ‏بالشكل الكافي.. ذهبت إلى هناك في سن ‏صغيرة، وواجهت صعوبات في التأقلم في بلد جديد ‏بالنسبة لي، لذلك كان الأمربالنسبة لي صعبا للغاية».‏

وواصل: «عندما وصلت إلى صن داونز استقبلوني ‏بشكل جيد للغاية، وكان المدرب حينها هو بيتسو ‏موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي،وعندما رحلت عن الفريق تقبلت هذا الأمر، خاصة أنني ‏كنت صغير السن وقتها، وأحتاج إلى المزيد من الخبرة.. كان قرار الرحيل صعبا للغايةولكنني ‏اتخذته؛ لأحصل على المزيد من الوقت في التواجد داخل الملعب والمشاركة، خاصة أن هذا هو ‏الطريق الوحيد للوصول إلى مستوى متميز».‏

بيتسو موسيماني

وعن علاقته بـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الحالي للأهلي قال ميكيسوني: «علاقتي بيتسو موسيماني، عندما كان مديرا فنيا لصن داونز،وأثناء تواجدي مع الفريق، كانت ‏جيدة للغاية واستمرت إلى وقتنا هذا.. أتذكر في إحدى المقابلات عندما سألوني عن المدرب ‏الذي ساعدني فيالنضوج كرويا والوصول إلى هذا المستوى قلت: موسيماني ..إنه ‏ساعدني ‏كثيرا أثناء فترة تواجدي في صن داونز. لقد جعلني لاعبا أفضل ولكنبشكل عام في ‏كرة القدم لن تحصل على كل شيء جيد، وأحيانا ستواجه ‏أوقاتا صعبة».‏

مستوى؛ من أجل التواجد مع فريق بحجم الأهلي والذي سبق أن أكدت على أننيفخور ‏بالتواجد معه».‏