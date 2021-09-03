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لويس ميكيسوني: الأهلي عملاق إفريقيا وصاحب الإنجازات التاريخية

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:34 م | آخر تحديث: الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 9:38 م

فخور بالانضمام لنادي القرن.. وجاهز للتحدي ..وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

أكد الموزمبيقي «لويس ميكيسوني» المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته وفخره بالانضمام إلى ناديالقرن، وقال إنه الآن أصبح جزءا من هذا الكيان العملاق، صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخالعريق والألقاب والإنجازات على المستوى القاريوالعالمي».‏

وأضاف ميكيسوني في بداية حديثه: « في البداية لا أجد كلمات أعبر بها عن مدى سعادتي التي لا توصف لتواجدي في الناديالأهلي عملاقالقارة وصاحب الألقاب والإنجازات التاريخية ، والأكثرصعودا على منصات التتويج في إفريقيا، والمتوج بالمركز الثالث في مونديال العالمللأندية.. أنا سعيد وفخور لأنني أصبحت جزءا في هذا الكيان العملاق صاحب الشعبية الكبيرة، والتاريخالعريق». 

الأهلي حلم 

وعن سرعة موافقته على عرض الانضمام للأهلي قال ميكيسوني: « إذا توجهت بالسؤال إلى أي لاعب في قارة إفريقيا.. هل تريد اللعب للأهلي؟.. سيكون ردهبلا شك.. نعم.. أي لاعب يحلم بالتواجد في الأهلي، حتى يرتدي قميص النادي، ويكون جزءا فيصناعة المزيد من الإنجازات والألقاب،وإسعاد الجماهير الكبيرة التي تدعم النادي».‏

التجربة الثالثة

وأضاف: «محطتي الحالية مع الأهلي هي التجربة الثالثة بالنسبة لي خارج موزمبيق، حيث سبق لياللعب في جنوب إفريقيا وتنزانيا واكتسبتالمزيد من الخبرات، وأتمنى أن تكون تجربتي معالأهلي موفقة، وأن أكون على قدر تطلعات وأحلام الفريق، وأساهم معهم في حصد الألقاب».‏

وبالنسبة لبدايته مع كرة القدم قال ميكيسوني: «بدأيتي في كرة القدم عندما كنت في المدرسة وأصبحت لاعبا محترفا في عام 2013، حيثبدأتمسيرتي معنادي «أونياو دو سونغو» واستمريت معهم لمدة خمس سنوات، ثم خطوت أول خطواتي في مشواريالاحترافي خارج موزمبيقبالانضمام لفريق صن داونز في جنوب إفريقيا لمدة 3 سنوات،ثم عدت مرة أخرى إلى موزمبيق مع فريق «أونياو دو سونغو» ثم انتقلتإلى سيمباالتنزاني، والآن أنا لاعب في صفوف الأهلي».‏

مرحلة صعبة

وتحدث ميكيسوني عن تجربته الاحترافية مع فريق صن داونز وقال: «تجربي مع صن داونز في جنوب إفريقيا كانت في غاية الصعوبة؛ لأنني لمأتأقلم على الأجواءبالشكل الكافي.. ذهبت إلى هناك في سنصغيرة، وواجهت صعوبات في التأقلم في بلد جديدبالنسبة لي، لذلك كان الأمربالنسبة لي صعبا للغاية».‏

وواصل: «عندما وصلت إلى صن داونز استقبلونيبشكل جيد للغاية، وكان المدرب حينها هو بيتسوموسيماني المدير الفني الحالي للأهلي،وعندما رحلت عن الفريق تقبلت هذا الأمر، خاصة أننيكنت صغير السن وقتها، وأحتاج إلى المزيد من الخبرة.. كان قرار الرحيل صعبا للغايةولكننياتخذته؛ لأحصل على المزيد من الوقت في التواجد داخل الملعب والمشاركة، خاصة أن هذا هوالطريق الوحيد للوصول إلى مستوى متميز».‏

 بيتسو موسيماني 

وعن علاقته بـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الحالي للأهلي قال ميكيسوني: «علاقتي بيتسو موسيماني، عندما كان مديرا فنيا لصن داونز،وأثناء تواجدي مع الفريق، كانتجيدة للغاية واستمرت إلى وقتنا هذا.. أتذكر في إحدى المقابلات عندما سألوني عن المدربالذي ساعدني فيالنضوج كرويا والوصول إلى هذا المستوى قلت: موسيماني ..إنهساعدنيكثيرا أثناء فترة تواجدي في صن داونز. لقد جعلني لاعبا أفضل ولكنبشكل عام فيكرة القدم لن تحصل على كل شيء جيد، وأحيانا ستواجهأوقاتا صعبة».‏

مستوى؛ من أجل التواجد مع فريق بحجم الأهلي والذي سبق أن أكدت على أننيفخوربالتواجد معه».‏ 


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