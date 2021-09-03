قال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تمكنت من إنتاج بعض الأصناف من القطن ذات الإنتاجية الكبيرة، قادت مصر إلى احتلال المركز السابع على مستوى العالم في متوسط إنتاجية الفدان.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، مساء الجمعة، أن القطن المصري هو الأول على مستوى العالم من حيث صفات الجودة والصفات الغزلية، وذلك وفقًا للتقارير الدولية.



وأشار إلى أن اهتمامات الوزارة في هذا القطاع تشمل ثلاث ركازة أساسية، تشمل القطن الملون، ثم القطن العضوي الخالي من الملوثات، ثم القطن النظيف ضمن مبادرة دولية تعتبر مصر من أوائل الدول التي شاركت فيها.



وفيما يخص القطن الملون، أوضح عبد العظيم، أن وزارة الزراعة نجحت في الفترة الأخيرة، في إنتاج ثلاث مواد وراثية (سلالات) بثلاثة ألوان مختلفة، وهي بني فاتح وبني غامق وأخضر.



وأفاد بأن اهتمام مصر بزراعة القطن الملون يعود إلى القيمة المضافة الكبيرة من ورائه، وأن الدول المتقدمة تشهد طلبًا متزايدًا على الملابس المغزولة والمنسوجة من القطن الملون.



ونوه بأن هناك الكثير من الدراسات التي توصلت إلى أن الصبغات الملونة قد تصيب الجسم بالحساسية، كما أن القطن الملون أفضل صحيًّا من القطن المزود بصبغات عبارة عن مواد كيماوية.



