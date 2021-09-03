العراق: لعبنا دورا لتقريب وجهات النظر بين إيران وأمريكا والسعودية

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده لعبت دورا في تقريب وجهات النظر بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية لحلحلة المشاكل بينهم.



وقال حسين في محاضرة القاها في الأكاديميّة الدبلوماسيّة النمساوية في فيينا ونشرت تفاصيلها وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة" لم تكن سياسة العراق سياسة مجاملات إنما سياسة تفاوض وحوارات ومُناقشات للوصول إلى تحقيق الأهداف في تجنب الصدام السياسيّ والعسكري" .



وذكر أن العراق تعامل مع قضايا تخص دول الجوار إيران وتركيا ومنها التدخل التركي في شمالي العراق لمُلاحقة حزب العمال الكردستاني التركي من خلال إستخدام سياسة المسار الصحيح وليس سياسة ردة الفعل من حيث الركون إلى طاولة الحوار لحلحلة المشاكل".



وأكد وزير الخارجية العراقي" أنّ العراق يسعى إلى تحقيق الأمن والإستقرار والسلام في الداخل والخارج بعد تراجع كبير إلى الخلف في السنوات المُنصرمة".



وقال" أنّ بغداد حولت نزعة الصراع إلى نزعة الحوار البناء، لذلك أجمع المُشاركون في مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة على دعم العراق في جميع المجالات من بينها إجراء إنتخابات حرة نزيهة يتمثل فيها جميع الطيف العراقيّ وبمُراقبة دوليّة وأوروبيّة وعربيَّة لضمان نزاهتها.



وأضاف "أنّ الحكومة العراقيَّة تعمل حالياً على تحقيق الأمن والاستقرار من خلال الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيّة لتقليص القوات القتالية والإبقاء على المستشارين العسكريين لتدريب القوات العراقيَّة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنيّة" .



وأوضح ان الحكومة العراقية وضعت خطة إستراتيجية أمنيّة لمُواجهة خلايا تنظيم داعش الإرهابيّة وفتح قنوات للحوار الإقليميّ والتفاهم على أساس التعاون والشراكات التي تخدم مصلحة العراق وبلدان الجوار الإقليميّ .