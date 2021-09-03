أعلنت منظمة العمل العربية جدول أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد غد الأحد، مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش تقرير بعنوان (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين).

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم الجمعة - أن المؤتمر سيناقش دور ريادة الأعمال في قضايا التنمية المستدامة، والفرص والتحديات للنهوض بريادة الأعمال في الوطن العربي، وتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل، ووضع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ما بعد كورونا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بعد الجائحة التي كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافي منها، كما سيتم طرح النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير.

وأضافت أن من أولويات تعافي هذا القطاع من تداعيات الجائحة لدعم الشباب العربي الذي يعد من الفئات الأشد تأثراً، دعم استمرارية الأعمال، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتمكين المنشآت المستدامة، وسد الثغرات المهارية وإصلاح الأنظمة التعليمية، وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية، والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع قيام العناقيد الصناعية العربية والتي كشفت الجائحة مدى أهميتها في تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الأزمات.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا المؤتمر يتضمن بندين فنيين الأول أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي خاصة بعد أزمة كورونا التي أدت لتسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال.

ولفتت إلى أن البند الثاني يأتي بعنوان (متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل)، حيث غيرت هذه الأزمة الطارئة ترتيب الأولويات وأبرزت عدة جوانب لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وأتاحت الفرصة لوضع وتنفيذ سياسات واستثمارات تحفز أنشطة الاقتصاد الأخضر كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد، منوهة بأن المؤتمر يتيح هذا العام مناقشة هذين الموضوعين والخروج بتوصيات تدعم متخذي القرار في الدول العربية.

وتابعت أن جدول أعمال المؤتمر يستعرض عددا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.. مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر ستشهد تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك عن الفترة (2021 – 2023)

وأوضحت منظمة العمل العربية أن مؤتمر العمل العربي يتيح فرصة متميزة للحوار الاجتماعي البنّاء بين أطراف الإنتاج الثلاثة، فالتعافي من جائحة كورونا لن يكون لدولة بمفردها بل بتعافي الدول العربية جميعها، وهذا يعني أن الاستجابات في خطط التعافي ينبغي أن تكون مشتركة على المستوى العربي.

ويعقد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويبدأ بعد غد الأحد ويستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، والتي تترأسها مصر ممثلة بوزير القوى العاملة محمد محمود سعفان، وذلك استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي

ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء.