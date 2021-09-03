ياسمين رئيس تنطلق في مسلسل 60 دقيقة بدايةً من 16 سبتمبر

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن إطلاق مسلسلها الجديد "60 دقيقة" المكون من 9 حلقات، بداية من الخميس 16 سبتمبر على منصة شاهد vip.



ونشرت ياسمين رئيس البوستر الرسمي للمسلسل على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، ويشاركها في بطولته النجوم محمود نصر، شيرين رضا وسوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.



وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها "قمر 14" ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.