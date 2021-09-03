قالت الفنانة نهال عنبر، إنها قررت المشاركة بمسلسل «الطاووس» بعدما أرسل إليها المخرج رؤوف عبدالعزيز جزءًا من المسلسل، فضلًا عن وجود المنتجة شيرين والتي قدمت معها العديد من الأعمال المميزة للمجلس القومي للمرأة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن المجموعة المشاركة ضمن فريق عمل المسلسل كانت تضم عناصر قوية ومنها الفنان جمال سليمان، قائلة إنها انجذبت لفكرة المسلسل التي تدور حول التربية الخاطئة لبعض الأمهات.

وتابعت: «العديد من الأمهات تربي أولادها بصورة خاطئة وأن امتلاك النفوذ والأموال يتيح لهم فعل كل شيء في الدنيا وأردت تقديم إنذار لتلك الأمهات»، مؤكدة أن المسلسل الذي تشارك فيه دائمًا ما ينجح بإذن الله.

وعلقت: «وشي حلو على المسلسلات، وعندما قرأت الجزء الذي أرسل لي من مسلسل الطاووس، قلت إنها قضية يجب أن تنجح وتجعل الجمهور راغبًا في مشاهدة العمل»، مشيدة بالنجاح الذي حققه مسلسل «العصيان» رغم تزامن موعد عرضه مع مسلسلات قوية أخرى.

وروت إحدى المواقف المضحكة بعد تصويرها للعمل، قائلة إنها أثناء تواجد والدها في غرفة العناية المركزة للعلاج من التهاب رئوي حاد فوجئت بممرضتين تسألانها عن قاتل عاصم الغرباوي الذي قدمه الفنان إسماعيل محمود بالمسلسل، بالرغم من قلقها على والدها.

وذكرت أن بعض المعجبين كانوا يتساءلون عن الشر الذي اتسمت بها شخصيتها في المسلسل، مشيدة بتعاونها مع الفنان الراحل محمود ياسين: «صديق وعشرة عمر وإنسان جميل ومرهف ويحب عمله كثيرًا».