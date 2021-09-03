ليتوانيا تستدعي سفيرتها لدى الصين بعد نزاع دبلوماسي بينهما بشأن تايوان

استدعت ليتوانيا سفيرتها لدى الصين وفقًا لسياسية "المعاملة بالمثل" مع بكين على خلفية نزاع دبلوماسي بين البلدين بشأن جزيرة تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الليتوانية في بيان أوردته قناة يورو نيوز الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها استدعت سفيرتها ديانا ميكيفيتشين، لإجراء مشاورات اعتبارًا من الغد، في أعقاب الخطوة التي اتخذتها بكين الشهر الماضي، مضيفة أن السفارة الليتوانية في الصين مفتوحة كالعتاد.

كانت الدولة العضوة بالاتحاد الأوروبي قررت خلال شهر يوليو الماضي السماح لتايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي والتابعة للصين، فتح مكتب في العاصمة الليتوانية فيلنيوس باسمها، ما دفع الصين، ردًا على الأمر، استدعاء سفيرها لدى ليتوانيا.

كما أخبرت بكين الدولة الواقعة في منطقة البلطيق أن "تصحح قرارها الخاطئ على الفور، واتخاذ إجراءات ملموسة لإصلاح الضرر، وعدم المضي قدما في المسار الخطأ"، ليسفر الضغط الصيني إلى انخفاض حلفاء تايوان الدبلوماسيين الرسميين.